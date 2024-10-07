Президент Еврокомиссии сделала заявление в связи с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в годовщину нападения ХАМАС на Израиль призвала к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению заложников и к прекращению конфликта в регионе.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии заявлении фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

Голова ЕК подчеркнула, что террористическим актам ХАМАСа не может быть никакого оправдания: "Я еще раз и самым решительным образом осуждаю эти варварские нападения".

По ее словам, Европейский Союз солидарен со всеми невинными людьми, чья жизнь была разрушена вдребезги с того рокового дня.

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"Мы вновь призываем к немедленному прекращению огня в Газе, к безусловному освобождению всех заложников и к прекращению конфликта. Мы поддерживаем продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на достижение всеобъемлющего соглашения", – заявила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Европейский Союз будет продолжать делать все возможное, чтобы мобилизовать финансовую помощь и способствовать доставке и распределению гуманитарной помощи палестинскому народу, а теперь также и в Ливане.

"Террористические нападения ХАМАС на Израиль раскрутили спираль насилия, которая привела весь регион к состоянию крайней напряженности и нестабильности.

Все стороны должны действовать ответственно, сдержанно и приложить усилия для деэскалации нынешней напряженности", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она пообещала работать в поддержку всех усилий, направленных на создание условий для прочного мира, что приведет к решению о двух государствах, где Израиль и Палестина будут сосуществовать бок о бок в мире и безопасности для обеих сторон.

Кроме того, президент Еврокомиссии выразила обеспокоенность тем, что количество антисемитских инцидентов снова резко возрастает.

"Мы продолжим внедрять и обновлять нашу Стратегию борьбы с антисемитизмом и содействия еврейской жизни по мере необходимости. Я буду выделять больше ресурсов на эту цель", – отметила она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "мерзкой" ненависть, которая была направлена на евреев и мусульман после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением в связи с годовщиной нападения группировки ХАМАС на Израиль, отметив, что "боль остается такой же острой".

А канцлер Германии Олаф Шольц осудил антисемитизм и "слепую ненависть".