Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил нападение на израильских футбольных фанатов в Амстердаме и заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Об этом он написал в X (Twitter).

Схоф прокомментировал беспорядки, которые произошли накануне вечером. Он акцентировал, что "с ужасом" следил за репортажами из Амстердама.

"Абсолютно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян. Нахожусь в тесном контакте со всеми причастными", – акцентировал он.

Также он пообщался с Нетаньяху и отметил, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Как известно, вечером в четверг, 7 ноября, в Амстердаме играли Ajax и израильский клуб Maccabi Tel Aviv. Израильскую команду хотели встретить протестом возле арены пропалестинские активисты, но мэр не дал разрешения на акцию из соображений безопасности.

Это не остановило около 300 активистов, которые все равно собрались неподалеку около 19:00 и попытались подойти к футбольной арене, выкрикивая "За свободную Палестину", "Без справедливости не будет мира", "Аллаху Акбар" и лозунги против полиции.

