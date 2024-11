В Нидерландах после футбольного матча с израильской командой произошли беспорядки

В Амстердаме вспыхнули беспорядки до и после футбольного матча с участием местного клуба "Аякс" и израильского "Маккаби Тель-Авив".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Накануне пропалестинские активисты хотели встретить израильский клуб протестом возле арены, но мэр не предоставил разрешения на акцию по соображениям безопасности.

Около 300 активистов все равно собрались неподалеку около 7 вечера и попытались подойти к стадиону, выкрикивая "За свободную Палестину", "Без справедливости не будет мира", "Аллаху Акбар" и лозунги против полиции. Правоохранители, присутствующие в большом количестве, не пропустили их ближе.

Перед матчем все равно не обошлось без столкновений с применением фейерверков, задержали более 20 человек.

После матча в нескольких местах в Амстердаме вспыхнули беспорядки, в том числе в центре. По сообщениям СМИ, когда фанаты израильской команды приехали в центр на метро, их там встретили антиизраильскими лозунгами и начали бросаться предметами. Полиция защитила группу и сопроводила в отель.

В то же время в X (Twitter) есть серия видео, из которых следует, что в ряде случаев болельщики еврейской команды попали в засады и их жестоко избили. Нарезку таких видео распространило в частности посольство Израиля в США.

