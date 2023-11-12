Десятки тысяч людей приняли участие в Марше независимости в Варшаве

Десятки тысяч людей прошли в субботу по Варшаве во время марша, организованного националистическими группами, поскольку Польша отмечала День независимости, 105 лет после того, как страна восстановила свою государственность в конце Первой мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Участники несли бело-красные флаги Польши, а некоторые жгли файеры, когда шли по маршруту от центра города до Национального стадиона.

Хотя 11 ноября в 38-миллионной стране проходит много патриотических мероприятий, ежегодный Марш независимости стал доминировать в освещении в новостях, поскольку он иногда был омрачен ксенофобскими лозунгами и насилием.

По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, нынешнее мероприятие собрало около 40 000 участников и прошло мирно.

Ультраправая партия "Конфедерация", идеологически связанная с "Маршем независимости", получила лишь 18 мест в 460-местном Сейме. Между тем "Право и справедливость", правящая правая националистическая партия, лидеры которой в прошлом присоединились к Маршу, набрала больше всего голосов, но не смогла сформировать парламентское большинство.

Дональд Туск, кандидат от коалиции-победительницы на должность следующего премьер-министра, призвал к национальному единству в своем послании по случаю Дня независимости, подчеркнув, что этот праздник принадлежит всем полякам.

"Если кто-то использует слово "нация", чтобы разделить и посеять ненависть, он действует против нации. Сегодня наша нация празднует независимость. Весь народ, вся Польша", – сказал Туск, который не присоединился к маршу.

День независимости отмечает восстановление национального суверенитета Польши в 1918 году, в конце Первой мировой войны и после 123 лет господства Пруссии, Австрии и России.

"Для нас, поляков, этот день 11 ноября – это день радости, день гордости, день славы, день, когда мы вспоминаем с волнением, что после 123 лет несуществования наша страна, Польша, возродилась", – сказал президент Анджей Дуда в речи у Могилы Неизвестного солдата.

Дуда предупредил, что российский империализм снова угрожает не только Украине, но и более широкому региону.

"Российский империализм пойдет дальше: он захочет захватить больше народов, отбирая их свободу и их государства", – сказал Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский направил Польше послание в Twitter (Х), в котором обратился к полякам: "Пусть ваша независимость будет незыблемой и вечной".

В прошлом марш привлекал внимание ультраправых симпатиков из других европейских стран, в частности из Венгрии и Италии. Среди тех, кто принял участие в этом году, был Пол Голдинг, лидер небольшой ультраправой партии Британии "Британия превыше всего".

Среди участников марша были заметны футбольные болельщики, некоторые из них держали плакаты с ультраправыми лозунгами. Одна группа принесла с собой флаги ЕС и ЛГБТК+, которые топтали, а один радужный флаг был сожжен.

Как сообщило агентство PAP, по результатам марша задержали 56 человек и изъяли более тысячи пиротехнических средств.

В последнее время отношения между Украиной и Польшей, накануне польских выборов, остыли из-за зернового кризиса и обвинений в "неблагодарности", а в последние дни добавилась еще и проблема блокирования границы перевозчиками.

О предвыборном обострении ЕП писала в статье: Неблагодарность или принципиальность: какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей.

Ожидается, что в ближайшее время в Польше процесс смены власти будет снят с режима "на паузе", об этом читайте в статье: Дональд Туск идет на ротацию.