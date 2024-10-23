Мэрия Варшавы все же разрешила проведение Марша независимости

Власти Варшавы позволили организаторам ежегодного Марша независимости, посвященного провозглашению независимости Польши 11 ноября – перед этим акцию не регистрировали из-за нарушений при подаче заявки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Пресс-секретарь варшавской мэрии Моника Бойт подтвердила, что, согласно решению мэра Рафала Тшасковского, "надлежащим образом поданная заявка, которая не вызывала никаких юридических сомнений, была зарегистрирована, как и любое другое собрание".

В Марше независимости, как заявляется, примут участие 100 тысяч человек. Он должен начаться 11 ноября в 14:00 и продлится до 20:00. Его участники пройдут по традиционному маршруту – от кольцевой развязки Дмовского, Ерозолимского проспекта и Понятовского моста до лужаек Национального стадиона в Варшаве.

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Ранее власти Варшавы отказали в выдаче разрешений на проведение Марша независимости, сославшись на то, что заявки предусматривали 16-дневное мероприятие – с 28 октября по 12 ноября.

Организаторы подавали еще несколько заявок, практически идентичных по содержанию, которые отличались лишь начальной датой запланированного мероприятия. В конце концов они попытались обжаловать отказ в суде, но безуспешно.

В начале сентября полиция провела обыск в штаб-квартире организаторов – Ассоциации "Марш независимости" в связи с расследованием правонарушений, которые якобы имели место во время марша 2018 года.

На прошлогоднее шествие пришли десятки тысяч людей, оно прошло относительно мирно. Одна группа принесла с собой флаги ЕС и ЛГБТК+, которые топтали, а один радужный флаг был сожжен. По результатам марша задержали 56 человек и изъяли более тысячи пиротехнических средств.