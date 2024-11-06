СМИ: В США подтвердили первое привлечение военных КНДР к боевым действиям в Курской области

Северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области в последние дни.

Об этом сообщили Reuters в среду два американских чиновника, передает "Европейская правда".

Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, сказал, что они участвовали в боях 4 ноября. Они не сказали, были ли потери со стороны Северной Кореи, и не предоставили других подробностей о боевых действиях.

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что первые бои между украинскими военными и северокорейскими войсками "открывают новую страницу нестабильности в мире" после того, как министр обороны Украины заявил, что произошло "небольшое столкновение".

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Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что в Курской области находится не менее 10 000 северокорейских военных, добавив, что в целом в России находится от 11 000 до 12 000 военных.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и трех ключевых стран-союзниц заявили во вторник, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Между тем британская разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.