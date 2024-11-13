Вице-канцлер Германии застрял в Лиссабоне из-за неисправного правительственного самолета

Возвращение министра экономики, вице-канцлера Германии Роберта Габека с технологической конференции Web Summit в Лиссабоне задерживается из-за технической проблемы с правительственным самолетом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Поэтому вице-канцлер прибыл в Берлин не ночью, как планировалось, а должен прибыть в течение среды.

Перед тем, как Airbus A350 взлетел, капитан проинформировал министра и других пассажиров о поломке самолета, которому было всего пять месяцев. Конкретной причиной стал технический дефект в цепи зажигания одного из двигателей, который привел к перегоранию предохранителя. Самолет не был допущен к взлету с этой неисправностью.

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Airbus 350-900 "Курт Шумахер" был передан ВВС Бундесвера лишь в июне прошлого года как последний из трех новых дальнемагистральных правительственных самолетов в рамках крупнейшей программы модернизации в истории военно-воздушных сил.

Новые правительственные самолеты заменили более старые модели Airbus, которые чаще выходили из строя в ВВС Бундесвера. Особенно печальную славу снискал правительственный самолет А340-300, который годами летал под названием "Конрад Аденауэр". Самолет был списан осенью 2023 года после нескольких поломок во время правительственных поездок.

В августе 2023 года министр иностранных дел Аннелена Бербок была вынуждена дважды возвращаться в аэропорт Абу-Даби на самолете "Конрад Аденауэр", следовавшем в Австралию, из-за технических проблем с закрылками крыла.

Олаф Шольц также периодически имел проблемы со своим самолетом. Самый яркий случай произошел в 2018 году, когда его самолет не смог вылететь с Бали после ежегодного собрания Международного валютного фонда из-за того, что грызуны перегрызли электрические кабели на правительственном самолете. Шольц, тогдашний министр финансов, был перебронирован на регулярный рейс домой.

Особенно дорого обошлась поломка в 2019 году, когда тогдашний министр иностранных дел Хайко Маас застрял в Мали. По словам представителя военно-воздушных сил, техники обнаружили в его самолете гидравлическую утечку, которая "выходила за пределы допустимого". Военно-воздушные силы отправили на замену больший самолет А340. Spiegel писал тогда, что операция будет стоить не менее 300 000 евро.

Как сообщала "ЕвроПравда", на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали "Stop Russia " во время выступления Юлии Навальной.

На конференцию организаторы ее пригласили как "мощный голос за демократию и права человека".

После срыва выступления Навальная призвала украинцев "не придумывать врага".