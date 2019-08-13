У глави МЗС Німеччини четвертий раз за рік зламався літак

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас в понеділок не зміг вчасно вилетіти на засідання Радбезу ООН в Нью-Йорк через несправність урядового літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Борт A321 був замінений в Берліні на інший літак через дефект вентиляційного клапана, розташованого на крилі", - повідомили німецькі ВПС в Twitter.

Маас в результаті вилетів на півгодини пізніше запланованого.

Пізніше його літак сів на дозаправку в аеропорту Кефлавік в Ісландії, там виникли складнощі з повною заправкою літака, так що Маасу і всій делегації довелося покинути літак і почекати продовження польоту в терміналі.

У травні Маас не зміг вчасно вилетіти до Болгарії через поломки допоміжної турбіни літака, в квітні при посадці в Нью-Йорку лопнула покришка у урядового літака "Конрад Аденауер", на борту якого перебувала делегація міністра. У лютому через несправність в системі гідравліки шасі урядового лайнера Airbus A319 Маас був змушений продовжити своє перебування в Малі.

Несправності у урядових лайнерів також виявлялися напередодні польоту на них міністра фінансів ФРН Олафа Шольца, федерального президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлерки Ангели Меркель.

З кінця 2018 року вже близько десяти офіційних поїздок членів уряду Німеччини були перервані через технічні проблем їх літаків.