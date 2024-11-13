Віцеканцлер Німеччини застряг у Лісабоні через несправний урядовий літак

Повернення міністра економіки, віцеканцлера Німеччини Роберта Габека з технологічної конференції Web Summit у Лісабоні затримується через технічну проблему з урядовим літаком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Тому віцеканцлер прибув до Берліна не вночі, як планувалося, а має прибути протягом середи.

Перед тим, як Airbus A350 злетів, капітан поінформував міністра та інших пасажирів про поломку літака, якому було лише п'ять місяців. Конкретною причиною став технічний дефект в ланцюзі запалювання одного з двигунів, який призвів до перегорання запобіжника. Літак не був допущений до зльоту з цією несправністю.

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Airbus 350-900 "Курт Шумахер" був переданий ВПС Бундесверу лише в червні минулого року як останній з трьох нових далекомагістральних урядових літаків в рамках найбільшої програми модернізації в історії військово-повітряних сил.

Нові урядові літаки замінили старіші моделі Airbus, які частіше виходили з ладу у ВПС Бундесверу. Особливо сумну славу здобув урядовий літак А340-300, який роками літав під назвою "Конрад Аденауер". Літак був списаний восени 2023 року після кількох поломок під час урядових поїздок.

У серпні 2023 року міністерка закордонних справ Анналена Бербок була змушена двічі повертатися в аеропорт Абу-Дабі на літаку "Конрад Аденауер", що прямував до Австралії, через технічні проблеми з закрилками крила.

Олаф Шольц також періодично мав проблеми зі своїм літаком. Найяскравіший випадок стався у 2018 році, коли його літак не зміг вилетіти з Балі після щорічних зборів Міжнародного валютного фонду через те, що гризуни перегризли електричні кабелі на урядовому літаку. Шольц, тодішній міністр фінансів, був переброньований на регулярний рейс додому.

Особливо дорого обійшлася поломка у 2019 році, коли тодішній міністр закордонних справ Гайко Маас застряг у Малі. За словами речника військово-повітряних сил, техніки виявили в його літаку гідравлічний витік, який "виходив за межі допустимого". Військово-повітряні сили відправили на заміну більший літак А340. Spiegel писав тоді, що операція коштуватиме щонайменше 300 000 євро.

Як повідомляла "ЄвроПравда", на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги та скандували "Stop Russia" під час виступу Юлії Навальної.

На конференцію організатори її запросили як "потужний голос за демократію та права людини".

Після зриву виступу Навальна закликала українців "не вигадувати ворога".