Большинство поляков считают, что из Польши надо выгнать российского посла
Большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.
Об этом свидетельствует опрос United Surveys по заказу Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".
У респондентов поинтересовались, должна ли, по их мнению, Польша выслать посла Российской Федерации Сергея Андреева.
51,3% респондентов считают, что российский посол должен быть выслан. Ответ "однозначно да" дали 26,6% опрошенных, "скорее да" – 24,7%.
Противоположного мнения придерживаются 29,8% опрошенных. Ответ "однозначно нет" дали 4,5% респондентов, "скорее нет" – 25,3%.
18,9% респондентов ответили "не знаю или затрудняюсь сказать".
Напомним, недавно Министерство иностранных дел Польши решило закрыть российское консульство в Познани.
Необходимость закрытия российского генконсульства объяснили тем, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.
Глава дипломатии Радослав Сикорский не исключил, что если Россия продолжит вести против страны гибридную войну, то может произойти и высылка российского посла из Польши.
В июле 2023 года, напомним, Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленск.