В порту Нидерландов обнаружили 720 кг кокаина среди бананов
Новости — Пятница, 15 ноября 2024, 08:13 —
В Нидерландах таможенники обнаружили 720 кг кокаина среди бананов из Эквадора.
Об этом сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на пресс-релиз прокуроров, передает "Европейская правда".
Как рассказали журналисты, таможенники обнаружили 720 кг кокаина в грузе бананов из Эквадора.
Наркотики были обнаружены во время очередной проверки в порту Влиссинген.
Как утверждают прокуроры, уличная стоимость кокаина составляет около 54 млн евро. Наркотики были уничтожены.
Заметим, это не первый случай, когда в странах обнаруживают кокаин среди бананов.
В частности, в начале ноября в Испании перехватили рекордную партию кокаина в бананах на сумму до 780 млн евро
А в конце сентября сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 кг кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.