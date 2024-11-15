В порту Нидерландов обнаружили 720 кг кокаина среди бананов

В Нидерландах таможенники обнаружили 720 кг кокаина среди бананов из Эквадора.

Об этом сообщила нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на пресс-релиз прокуроров, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, таможенники обнаружили 720 кг кокаина в грузе бананов из Эквадора.

Наркотики были обнаружены во время очередной проверки в порту Влиссинген.

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Фото: NOS

Как утверждают прокуроры, уличная стоимость кокаина составляет около 54 млн евро. Наркотики были уничтожены.

Заметим, это не первый случай, когда в странах обнаруживают кокаин среди бананов.

В частности, в начале ноября в Испании перехватили рекордную партию кокаина в бананах на сумму до 780 млн евро

А в конце сентября сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 кг кокаина, спрятанных в ящиках с бананами.