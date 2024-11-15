У порту Нідерландів виявили 720 кг кокаїну серед бананів

У Нідерландах митники виявили 720 кг кокаїну серед бананів з Еквадору.

Про це повідомила нідерландська телерадіокомпанія NOS із посиланням на пресреліз прокурорів, передає "Європейська правда".

Наркотики – 720 кг кокаїну – були виявлені у вантажі бананів з Еквадору під час чергової перевірки в порту Вліссінген.

Фото: NOS

Як стверджують прокурори, вулична вартість кокаїну становить близько 54 млн євро. Наркотики було знищено.

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Зауважимо, це не перший випадок, коли у країнах виявляють кокаїн серед бананів.

Зокрема, на початку листопада в Іспанії перехопили рекордну партію кокаїну в бананах на суму до 780 млн євро

А наприкінці вересня співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кг кокаїну, захованих у ящиках з бананами.

Напередодні писали, що у Швеції витік електронного листування розкрив масштаби бананофобії у міністерки гендерної рівності.