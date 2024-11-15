У порту Нідерландів виявили 720 кг кокаїну серед бананів
Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 08:13 —
У Нідерландах митники виявили 720 кг кокаїну серед бананів з Еквадору.
Про це повідомила нідерландська телерадіокомпанія NOS із посиланням на пресреліз прокурорів, передає "Європейська правда".
Наркотики – 720 кг кокаїну – були виявлені у вантажі бананів з Еквадору під час чергової перевірки в порту Вліссінген.
Як стверджують прокурори, вулична вартість кокаїну становить близько 54 млн євро. Наркотики було знищено.
Зауважимо, це не перший випадок, коли у країнах виявляють кокаїн серед бананів.
Зокрема, на початку листопада в Іспанії перехопили рекордну партію кокаїну в бананах на суму до 780 млн євро
А наприкінці вересня співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кг кокаїну, захованих у ящиках з бананами.
Напередодні писали, що у Швеції витік електронного листування розкрив масштаби бананофобії у міністерки гендерної рівності.