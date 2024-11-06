В Испании перехватили рекордную партию кокаина в бананах на сумму до 780 млн евро

Сотрудники Службы таможенного надзора Налогового управления Испании совместно с агентами Национальной полиции перехватили в порту Альхесирас контейнер, перевозивший 13 062 килограмма кокаина, что является крупнейшей партией этого наркотика, изъятой на сегодняшний день в истории незаконного оборота наркотиков в Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Операция, некоторые детали которой были обнародованы в среду (другие должны оставаться в тайне, поскольку операция продолжается), была проведена в порту Альхесирас с вскрытием контейнера из Эквадора, который содержал, кроме бананов, 13 062 кг кокаина.

По предварительным подсчетам, его стоимость на рынке составляла бы от 400 млн до более 780 млн евро, в зависимости от оптовой или розничной цены.

Реклама:

фото AFP

Пока арестован один человек, хотя это число может возрасти. Под следствием находятся еще несколько человек, как полагают, связанные с испанским импортером, которому предназначались бананы. Это человек из района Эль Кампелло (Аликанте), четыре года назад он основал компанию, получавшую большое количество фруктов из Эквадора.

Бизнес, который, казалось бы, действительно работал на рынке, не приносил никакой прибыли, и потому вызвал подозрения как у Национальной полиции, так и у прокуратуры.

Расследование, которое привело к обнаружению кокаина в порту Альхесирас, длилось несколько лет. За это время было проведено пять рейдов и обысков в домах и офисах в Аликанте и Мадриде, где было изъято большое количество документации, которую сейчас анализируют.

Два человека, ответственных за компанию-импортера, находятся в розыске, и в сотрудничестве с эквадорской полицией ведется работа, направленная на то, чтобы завершить операцию и положить конец этой преступной сети.

В настоящее время изъятые предметы вместе с задержанным переданы в Следственный суд № 3 города Альхесирас.

В конце сентября сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 килограммов кокаина, спрятанных в ящиках с бананами, а в октябре разоблачили наркобанду, которая занималась доставкой пиццы с кокаином.

Во Франции перехватили груз из 1200 килограммов каннабиса, который спрятали в матрасах.