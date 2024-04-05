Голова Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал

Керівник Митної служби Молдови Ігор Талмазан подав у відставку після гучного корупційного скандалу в аеропорту Кишинева, до якого виявилися причетними інспектори відомства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал TV8.

У своєму зверненні Талмазан підтримав модернізацію Митної служби з акцентом на формування колективу з сумлінних співробітників, однак визнав, що вжиті заходи в цьому напрямку виявилися недостатніми.

"Останній випадок за участю семи інспекторів, яких підозрюють у корупції, показує, що ще потрібно докласти чимало зусиль.

Як керівник я несу відповідальність за управління Митною службою і приймаю на себе як успіхи, так і невдачі, які трапилися з відомством у період мого керівництва. Вважаю, що мені необхідно подати заяву про відставку і піти з посади директора Митної служби", – заявив він.

Напередодні трьох співробітників Митної служби, затриманих 1 квітня у справі про корупцію в аеропорту Кишинева, помістили під арешт на 30 діб. Одного з них, сина ексдепутата Георге Брашовскі, відправили в ізолятор, а двох інших – під домашній арешт.

За версією слідства, співробітники Митної служби, діючи у змові з фізичними особами, вимагали і брали від пасажирів від 50 до 1000 доларів, за що дозволяли їм ввозити і вивозити товари з Молдови без сплати митних зборів.

Усі троє митників свою провину заперечують.

У цій справі проходять ще чотири людини, але вони поки що перебувають на волі.

1 квітня спікер Ігор Гросу висунув вимогу до своєї колеги з керівної партії PAS Вікторії Казаку відмовитися від мандата у зв'язку з підозрами в причетності її дочки до корупційних схем в аеропорту. НЦБК також запросив на допит у цій справі і сина депутата від Блоку комуністів і соціалістів Раду Мудряка.

У неділю сербські правоохоронці повідомили про затримання під час в’їзду в країну громадянина України, в якого виявили велетенську суму прихованої готівки у євро.

Раніше повідомляли, що угорська прокуратура розслідує заяви про спроби вплинути на справу про хабарництво в уряді Віктора Орбана, а також заслухала ексміністерку юстиції Юдіт Варгу як свідка.