Глава Валенсии не уходит в отставку, несмотря на возмущение людей из-за реакции на наводнение

Глава регионального правительства (Женералитета) испанского автономного сообщества Валенсия Карлес Масон отказался уходить в отставку, к чему его призвали на протестах из-за, как утверждается, ненадлежащего реагирования на смертоносное наводнение.

Об этом Масон сказал во время выступления в парламенте Валенсии в пятницу, 15 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В своем выступлении глава правительства Валенсии выразил соболезнования семьям погибших и пропавших без вести и предложил создать парламентскую следственную комиссию, чтобы определить, где власти допустили ошибку в реагировании на стихийное бедствие.

Масон – представитель консервативной Народной партии Испании – в очередной раз заявил, что ответственность за гибель более 200 человек должна лежать на центральном правительстве, возглавляемом социалистами.

Реклама:

"Закономерно спросить, был ли ответ на просьбу о помощи и необходимая координация между учреждениями адекватной с точки зрения времени и формы, учитывая серьезность ситуации", – добавил он.

Чиновник также признал, что помощь слишком долго не доходила до некоторых районов Валенсии, и отметил, что в день начала наводнений "полностью владел ситуацией" – хотя журналисты ранее обнаружили, что он два часа был на рабочем обеде.

Во время выступления Карлеса Масона у здания парламента Валенсии собрались десятки протестующих, которые называли его лжецом и требовали его отставки.

Наводнения в Испании, которые только в Валенсии унесли жизни более 200 человек, были одними из худших в Европе в этом веке. Регион после смертоносных наводнений попросил центральное правительство о 31 млрд евро помощи.