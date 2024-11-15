Глава Валенсії не йде у відставку попри обурення людей через реакцію на повінь

Голова регіонального уряду (Женералітету) іспанської автономної спільноти Валенсія Карлес Масон відмовився йти у відставку, до чого його закликали на протестах через, як стверджується, неналежне реагування на смертельну повінь.

Про це Масон сказав під час виступу в парламенті Валенсії в п’ятницю, 15 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У своєму виступі глава уряду Валенсії висловив співчуття сім'ям загиблих і зниклих безвісти та запропонував створити парламентську слідчу комісію, щоб визначити, де влада припустилася помилки в реагуванні на стихійне лихо.

Масон – представник консервативної Народної партії Іспанії – вкотре заявив, що відповідальність за загибель понад 200 людей має лежати на центральному уряді, очолюваному соціалістами.

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"Закономірно запитати, чи була відповідь на прохання про допомогу і необхідна координація між установами адекватною з погляду часу і форми, враховуючи серйозність ситуації", – додав він.

Посадовець також визнав, що допомога надто довго не доходила до деяких районів Валенсії, та наголосив, що в день початку повеней "повністю володів ситуацією" – хоча журналісти раніше виявили, що він дві години був на робочому обіді.

Під час виступу Карлеса Масона біля будівлі парламенту Валенсії зібрались десятки протестувальників, які називали його брехуном і вимагали його відставки.

Повені в Іспанії, які лише у Валенсії забрали життя понад 200 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.