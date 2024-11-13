Испанию накрыли дожди после сильных наводнений: тысячи людей эвакуировали

В Испании на фоне сильных ливней закрыли школы и эвакуировали тысячи людей через две недели после сильнейшего за последнее время наводнения, которое унесло жизни более 220 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Из-за сильных дождей национальное метеорологическое управление AEMET объявило красный уровень опасности в южной провинции Малага и северо-восточном регионе Каталония.

Согласно прогнозам, за 12 часов красной тревоги там может выпасть до 180 миллиметров осадков.

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AFP

Менее сильные ливни ожидаются также в восточном регионе Валенсия, который две недели назад больше всего пострадал от наводнения.

В связи с этим местные власти предупреждают, что из-за забитых грязью канализационных систем они могут не справиться с ситуацией.

AFP

Из-за дождей были закрыты школы и университеты в большинстве районов Валенсии, южной части Андалусии и Каталонии.

Мэрия Малаги сообщила, что приказала эвакуировать тысячи людей из домов, расположенных на берегах реки Кампанильяс, из-за риска наводнения.

Начало финала теннисного турнира Billie Jean King Cup между сборными Испании и Польши в южном городе также было отложено.

Региональные правительства Андалусии и Каталонии разослали на мобильные телефоны экстренные предупреждения, призывающие людей быть осторожными.

Накануне было объявлено новое штормовое предупреждение в Валенсии, а также в других регионах вдоль испанского побережья.

Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о 31 млрд евро помощи.