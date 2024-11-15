СМИ: Шольц предупредил Макрона, что хочет поговорить с Путиным

У президента Франции Эмманюэля Макрона были проинформированы о намерениях канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, но не знали конкретных сроков проведения разговора.

Об этом французскому изданию Le Monde рассказали в окружении Макрона, сообщает "Европейская правда".

Источники отмечают, что в Елисейском дворце знали, что канцлер Германии намерен провести переговоры с Путиным.

По их словам, Шольц сказал о своих намерениях "в формате европейской четверки" (США, Великобритания, Франция, Германия).

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"Нас не проинформировали о сроках. Сообщения не были скоординированы", – сказал источник.

Собеседник издания подчеркнул, что французская сторона заинтересована в "любой информации, которой немцы могут поделиться".

У Макрона также подчеркнули, что сам он не планирует звонить Путину.

"Наш приоритет – поддержка Украины и европейского единства. Это самое важное в это критическое время", – отметил источник.

В то же время собеседник добавил, что "Владимир Путин знает, как дозвониться до президента Республики".

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему продолжалась "неделями" в тесной координации со странами G7.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя разговор, отметили, что он не несет пользы для достижения мира и лишь дает главе РФ надежду на ослабление изоляции, а президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".