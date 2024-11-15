ЗМІ: Шольц попередив Макрона, що хоче поговорити з Путіним

У президента Франції Емманюеля Макрона були поінформовані про наміри канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити з очільником Кремля Владіміром Путіним, але не знали конкретних термінів проведення розмови.

Про це французькому виданню Le Monde розповіли в оточенні Макрона, повідомляє "Європейська правда".

Джерела зазначають, що у Єлисейському палаці знали, що канцлер Німеччини має намір провести переговори з Путіним.

За їхніми словами, Шольц сказав про свої наміри "у форматі європейської четвірки" (США, Велика Британія, Франція, Німеччина).

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"Нас не поінформували про терміни. Повідомлення не були скоординовані", – сказало джерело.

Співрозмовник видання підкреслив, що французька сторона зацікавлена в "будь-якій інформації, якою німці можуть поділитися".

У Макрона також наголосили, що сам він не планує телефонувати Путіну.

"Наш пріоритет – підтримка України та європейської єдності. Це найважливіше в цей критичний час", – зауважило джерело.

Водночас співрозмовник додав, що "Владімір Путін знає, як додзвонитися до президента Республіки".

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи розмову, наголосили, що вона не несе користі для досягнення миру і лише дає главі РФ надію на послаблення ізоляції, а український президент Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори".