СМИ: Несколько российских дронов могли нарушить воздушное пространство Молдовы

Несколько российских беспилотников могли нарушить воздушное пространство Молдовы утром 17 ноября, хотя их и не зафиксировали радары.

Об этом сообщил правительственный Telegram-канал Prima Sursă, передает "Европейская правда"

"Компетентные органы Молдовы отслеживали эту массированную атаку. Пограничные патрули, которые находились в Валя-Пержей, Тудоре, Крокмаге и Оленештах, зафиксировали взрывы в соседних с Молдовой районах.

В Ларге Брычанского района заметили ракету на украинской стороне, а житель Грозницы сообщил, что видел два летательных аппарата, похожие на дроны, на высоте около 100 метров. Они исчезли из поля зрения над Ротундой и Верхними Холохорами", – говорится в заявлении.

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В правительстве рассказали, что молдавские радары не зафиксировали беспилотники.

"Такие аппараты запускают на низкой высоте, чтобы радары министерства обороны не могли их обнаружить. На территории Молдовы не зафиксировали падений летательных аппаратов, поэтому призываем всех сохранять спокойствие. Если вы заметите подозрительные объекты или летательные аппараты, немедленно сообщите об этом компетентные органы", – призвали в правительстве.

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. После этого Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России ноту протеста.

Впоследствии на окраине села Кошерница молдавские правоохранители обнаружили третий дрон.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.