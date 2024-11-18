Глава МИД Литвы сказал, почему "не открывает шампанское" после разрешения США бить ATACMS по РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя сообщения СМИ о разрешении США на удары ракетами ATACMS по РФ, заявил, что важно знать количество имеющихся у украинских сил таких средств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр сказал перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Он напомнил, что Украина уже давно просила снять ограничения на удары по РФ.

"Я пока не открываю шампанское, потому что мы не знаем реальных цифр того, сколько ракет есть у украинцев, поэтому вопрос в том, достаточно ли ракет предоставлено... Второй момент – действительно ли ограничения были сняты, потому что я видел в сообщении прессы, что они сняты лишь частично", – указал Ландсбергис.

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Глава МИД Литвы сказал, что хорошо, что Украина в конце концов получила это разрешение, несмотря на большое количество споров по этому поводу в прошлом.

"Теперь вдруг невозможные вещи становятся возможными. Поэтому надеемся, что другие вещи, которые сейчас выглядят невозможными, такие как предоставление Украине гарантий безопасности, также станут возможными скорее рано, чем поздно", – резюмировал он.

Как сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя эти сообщения, отметила, что Украина имеет право защищаться.