Глава МЗС Литви пояснив, чому "не відкриває шампанське" після дозволу США бити ATACMS по РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи повідомлення ЗМІ про дозвіл США на удари ракетами ATACMS по РФ, заявив, що важливо знати кількість наявних в українських сил таких засобів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр сказав перед початком засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.
Він нагадав, що Україна вже давно просила зняти обмеження на удари по РФ.
"Я поки що не відкорковую шампанське, тому що ми не знаємо реальних цифр того, скільки ракет є в українців, тож питання в тому, чи достатньо ракет надано… Другий момент – чи справді обмеження було знято, бо я бачив у повідомленні преси, що вони зняті лише частково", – вказав Ландсбергіс.
Глава МЗС Литви сказав, що добре, що Україна зрештою отримала цей дозвіл попри велику кількість суперечок щодо цього у минулому.
"Тепер раптом неможливі речі стають можливими. Тож сподіваємося, що інші речі, які наразі виглядають неможливими, такі як надання Україні гарантій безпеки, також стануть можливими скоріше рано, ніж пізно", – резюмував він.
Як повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.
За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи ці повідомлення, наголосила, що Україна має право захищатись.