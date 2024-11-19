Боррель предлагает за новый транш от росактивов закупить украинское оружие

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил направить значительную часть будущего, второго транша с доходов от замороженных росактивов в украинскую оборонную промышленность.

Об этом Боррель заявил после встречи министров обороны стран ЕС во вторник, сообщает "Европейская правда".

Боррель ожидает, что до конца года за счет доходов от замороженных российских активов будут профинансированы новые поставки военного оборудования для Украины.

Он напомнил, что из первого транша этих средств ЕС решил использовать 400 млн евро для инвестиций непосредственно в украинскую оборонную промышленность. По мнению Борреля, лучший способ сейчас поддержать Украину – это вкладывать средства в развитие ее оборонной промышленности.

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"Я предложил, чтобы большая часть второго транша из доходов (от росактивов), который будет доступен в марте-апреле, была сфокусирована на закупке военного оборудования в пользу Украины непосредственно для ее собственного промышленного потенциала", – заявил глава дипломатии ЕС.

Напомним, в Европейском Союзе в июле объявили о выделении первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов для поддержки Украины.

400 миллионов евро из первого транша из доходов от замороженных росактивов направили на финансирование украинских оборонных предприятий – из них было оплачено производство украинских гаубиц "Богдана".

Напомним, Украина неоднократно призывала партнеров выделять средства на производство необходимого ей оружия украинским ОПК.