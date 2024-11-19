Боррель пропонує за новий транш від росактивів закупити українську зброю

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував скерувати значну частину майбутнього, другого траншу з доходів від заморожених росактивів в українську оборонну промисловість.

Про це Боррель заявив після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Боррель очікує, що до кінця року за рахунок прибутків від заморожених російських активів буде профінансовано нові поставки військового обладнання для України.

Він нагадав, що із першого траншу цих коштів ЄС вирішив використати 400 млн євро для інвестицій безпосередньо в українську оборонну промисловість. На думку Борреля, найкращий спосіб нині підтримати Україну – це вкладати кошти у розвиток її оборонної промисловості.

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"Я запропонував, щоб велика частина другого траншу з прибутків (від росактивів), що буде доступним у березні-квітні, була сфокусована на закупівлі військового обладнання на користь України безпосередньо для її власного промислового потенціалу", – заявив глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, у Європейському Союзі у липні оголосили про виділення першого траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів для підтримки України.

400 мільйонів євро з першого траншу з доходів від заморожених росактивів скерували на фінансування українських оборонних підприємств – з них було оплачено виробництво українських гаубиць "Богдана".

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала партнерів виділяти кошти на виробництво необхідної їй зброї українським ОПК.