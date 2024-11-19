Швеция расследует обрыв кабелей в Балтийском море как возможную диверсию
Полиция Швеции начала уголовное производство по статье о диверсии в отношении повреждения двух кабелей связи в Балтийском море, о чем стало известно накануне.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении шведской полиции.
Отмечается, что правоохранители совместно с прокуратурой начали предварительное расследование двух обрывов кабелей в Балтийском море.
"Сейчас преступление классифицируют как диверсию, но это может измениться", – отметили там, добавив, что за помощью в расследовании обратились к Береговой охране и Вооруженным силам Швеции.
Кроме того, полиция Швеции сотрудничает с другими соответствующими органами, в частности Шведской службой безопасности и международными партнерами.
Ранее стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.
Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.
Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что подозревает диверсию в повреждении двух кабелей связи в Балтийском море.