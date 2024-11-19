Швеция расследует обрыв кабелей в Балтийском море как возможную диверсию

Полиция Швеции начала уголовное производство по статье о диверсии в отношении повреждения двух кабелей связи в Балтийском море, о чем стало известно накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении шведской полиции.

Отмечается, что правоохранители совместно с прокуратурой начали предварительное расследование двух обрывов кабелей в Балтийском море.

"Сейчас преступление классифицируют как диверсию, но это может измениться", – отметили там, добавив, что за помощью в расследовании обратились к Береговой охране и Вооруженным силам Швеции.

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Кроме того, полиция Швеции сотрудничает с другими соответствующими органами, в частности Шведской службой безопасности и международными партнерами.

Ранее стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что подозревает диверсию в повреждении двух кабелей связи в Балтийском море.