Правоохранительные органы Литвы задержали двух граждан Испании, которые планировали совершить террористический акт в городе Шяуляй на севере балтийского государства.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Литвы, пишет "Европейская правда".

Двое граждан Испании, согласно сообщению, прибыли в Литву в сентябре этого года с намерением поджечь производственные помещения частной компании в Шяуляе, а также оборудование и объекты за его пределами.

"Подозреваемым не удалось ни осуществить этот преступный план, ни скрыться от правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

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Подозреваемые попытались скрыться в Риге, где их задержали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии.

"Вскоре после этого подозреваемые были переданы Литве на основании европейских ордеров на арест, выданных в Литве. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, досудебное расследование продолжается", – сообщили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование находится под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры и проводится Бюро криминальной полиции Литвы.

Напомним, недавно сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали мужчину, который восхвалял Путина и "Аль-Каиду".

А осенью прошлого года многие школы и другие учреждения по всей Литве несколько дней подряд получали ложные сообщения о заминировании.