Литва расследует повреждение кабеля в Балтийском море как терроризм

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование возможного терроризма в связи с повреждением кабеля связи в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Во время досудебного расследования следователи будут собирать данные и устанавливать фактические обстоятельства, которые привели к повреждению или разрыву подводных кабелей,

Также следствию поставлена задача выяснить, повреждены ли кабели умышленными действиями для достижения диверсионных или террористических целей, или же повреждения произошли по каким-то другим причинам, сообщает прокуратура.

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Организовать и возглавить досудебное расследование поручено Департаменту по расследованию организованной преступности и коррупции.

Ранее на этой неделе стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

Полиция Швеции начала уголовное расследование по статье о диверсии в отношении повреждения двух кабелей связи в Балтийском море, о чем стало известно накануне.