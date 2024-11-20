У списку кандидатів у президенти польської опозиції залишилось два імені

Ексміністр освіти Пшемислав Чарнек або глава Інституту нацпам'яті Кароль Навроцький буде кандидатом від польської опозиційної партії "Право і Справедливість" на президентських виборах наступного року.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Остаточне рішення щодо кандидата буде ухвалене в середу під час засідання президії партії.

"ПіС" має офіційно представити свого кандидата в президенти в суботу, 23 листопада, у Кракові. Також у Кракові "ПіС" оголошувала і кандидатуру Анджея Дуди перед президентськими виборами 2015 року.

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Ще кілька днів тому існували припущення, що презентація кандидата від "ПіС" відбудеться 30 листопада. Але, з огляду на ажіотаж у ЗМІ навколо праймериз керівної "Громадянської коаліції", найбільша опозиційна партія вирішила більше не чекати.

"Громадянська коаліція" проведе 22 листопада праймериз, де обере з-поміж двох кандидатів – мера Варшави Рафала Тшасковського та міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Наразі мер Варшави випереджає главу МЗС Польщі в опитуваннях.