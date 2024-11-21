ЗМІ назвали фаворита "Права і справедливості" на пост президента Польщі
Президент Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький є фаворитом у кандидати на пост президента від головної опозиційної партії "Право і справедливість".
Про це стало відомо виданню Onet, пише "Європейська правда".
Офіційна презентація кандидата від опозиції відбудеться в неділю. Однак, за даними джерел у партії, наразі Кароль Навроцький є найбільш імовірним кандидатом.
Напередодні повідомляли, що список ймовірних кандидатів "ПіС" звузився до двох. Окрім Навроцького, у списку фігурував ексміністр освіти Пшемислав Чарнек.
Навроцького лобіювала фракція експрем’єра Матеуша Моравецького. Шанси Чернека були сильно підірвані нещодавнім дослідженням, яке поклали на стіл керівнику "ПіС" соратники колишнього прем'єр-міністра.
Наразі про висунення своєї кандидатури вже оголосив спікер Сейму, голова партії "Польща 2050" Шимон Головня.
З іншого боку, "Громадянська коаліція" прем’єр-міністра Дональда Туска проведе праймериз 22 листопада, на якому партійні активісти обиратимуть між мером Варшави Рафалом Тшасковським і главою МЗС Радославом Сікорським.
Наразі мер Варшави випереджає главу МЗС Польщі в опитуваннях.
Обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" має представити свою програму 7 грудня в Сілезії.
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