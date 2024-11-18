Мер Варшави випереджає главу МЗС Польщі перед праймериз керівної партії
Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 15:42 —
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив результати внутрішнього опитування "Громадянської коаліції" незадовго до президентських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на його X (Twitter) та опитування.
Як відомо, праймериз "Громадянської коаліції" у п'ятницю, 22 листопада, має вирішити, хто буде балотуватися на президентських виборах: очільник Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський чи мер Варшави Рафал Тшасковський.
Як свідчить опитування, Тшасковський перемагає кандидата від опозиційної партії "Право і справедливість" у першому турі, набираючи 40%, у той час, як кандидат від "ПіС" може розраховувати на 28%.
У разі виходу в другий тур мер Варшави отримав би 57% на противагу 43%, які набрав би кандидат від "ПіС".
Своєю чергою, Сікорський програє кандидату від опозиції, набираючи 28% у першому турі, але перемагає у другому з 54%.
"Результат опитування зрозумілий, але він все ще є лише індикатором. Ваш голос має силу вирішувати!" – акцентував Туск.
Опитування проводила впродовж 5-10 листопада студія Opinia24. Був опитаний 2001 респондент.
Нагадаємо, "Громадянська коаліція" проведе 22 листопада праймериз, де обере з-поміж двох кандидатів – мера Варшави Рафала Тшасковського та міністра закордонних справ Радослава Сікорського – одного кандидата в президенти на вибори у 2025 році.
Обраний в результаті голосування кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" представить свою програму 7 грудня на з'їзді в Сілезії.
Одне з опитувань нещодавно показало, що підтримка глави польського МЗС в останні дні почала зростати.
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