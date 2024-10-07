В Копенгагене снова прогремел взрыв неподалеку от посольства Израиля

В ночь на 7 октября в столице Дании Копенгагене неподалеку от посольства Израиля прогремел новый взрыв.

Об этом сообщила полиция Копенгагена, пишет DR Nyhender, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль и через пять дней после взрывов у здания израильского посольства.

Полиция Копенгагена заявила, что "судя по всему, именно мощный выстрел" спровоцировал взрыв на Римарксвей в Хеллерупе.

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Фото: DR Nyhender

Инспектор полиции заявила, что правоохранители сейчас проводят расследование, в ходе которого, в частности, проследят, может ли этот взрыв быть связан с инцидентом на прошлой неделе. Однако пока ничего на это не указывает.

По ее словам, Римарксвей расположена примерно в километре от посольства.

Фото: DR Nyhender

Также у инспектора полиции нет информации о том, живут ли в том доме евреи, однако этот вопрос также входит в рамки расследования.

Напомним, два взрыва возле посольства Израиля в Копенгагене прогремели ночью сразу после масштабной ракетной атаки Ирана против Израиля 1 октября. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром стало известно о масштабной операции полиции на центральном железнодорожном вокзале Копенгагена. Вскоре после того объявили, что в поезде задержали двух подозреваемых в причастности к взрывам. Ими оказались 16-летний и 19-летний юноши из Швеции.

В субботу задержанным предъявили обвинения в террористических действиях.

Также полиция выясняет, насколько этот случай вписывается в системную проблему, которая усилилась летом 2024 года – вербовка шведских подростков преступными организациями для различных задач в Копенгагене.