Сийярто свирепствует из-за санкций США против Газпромбанка: Атака на наш суверенитет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам Сийярто, санкции против Газпромбанка являются "атакой на наш суверенитет", поэтому Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита (газа. – Ред.)", – заявил глава венгерского МИД.

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Венгрия вместе со Словакией и Австрией являются несколькими странами ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российского газа. Для их оплаты используется ныне подсанкционный Газпромбанк.

Как пишет Bloomberg, прекращение нынешних поставок газа из России в Европу может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо, что ударит по европейским потребителям.

Отметим, что Венгрия за последние годы заключала несколько договоренностей с "Газпромом" о дополнительных поставках газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку именно они, по его мнению, удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.