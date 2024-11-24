Экспосол в Германии оценил, почему и когда Украина получит Taurus

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus, если на досрочных выборах в Германии победит Христианско-демократический союз и его лидер Фридрих Мерц станет канцлером.

Об этом дипломат заявил в интервью "Радио Свобода".

Мельник отметил, что Мерц, который скорее всего станет канцлером, говорил о необходимости передать Украине ракеты Taurus много раз.

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"Я не могу представить при любых раскладах этой коалиции, даже если социал-демократы станут в ней "младшим партнером", что они это (предоставление ракет) заблокируют", – отметил дипломат.

Шансы Мерца сменить на посту социал-демократа Олафа Шольца экс-посол Украины в Германии, а ныне – в Бразилии, оценивает в 99%. Один процент он отводит на "что-то непредсказуемое".

"Это должно произойти какое-то землетрясение политическое, какой-то суперскандал, который россияне, кстати, могут запросто готовить. Они, к сожалению, к этому способны. Какой-то скандал, который, например, нанесет имиджевые потери именно потенциальному канцлеру Мерцу для того, чтобы этого не произошло", – подчеркнул Мельник.

Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля, однако ракеты Украина сможет получить не раньше конца апреля, считает дипломат. По его словам, это – оптимистический сценарий.

"Как правило, коалиционные переговоры длятся не менее двух месяцев. Это стандартно. Возможно, дольше. То есть это будет означать, что это правительство, которое сейчас есть, будет исполнять обязанности до того времени... Это означает, что будущие почти полгода, скорее всего, ничего не будет происходить. Что будет через полгода, учитывая то, что будет происходить в Америке и так далее, – не хочется, честно говоря, на кофейной гуще гадать сегодня", – резюмировал дипломат.

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Мерц высказывается за передачу Taurus, в пользу решения высказываются и коалиционные партнеры СДПГ, однако канцлер Шольц настаивает, что не будет этого делать.

Недавно в Spiegel вышла редакционная статья с острой критикой Шольца за промедление с решением.

В то же время более 60% немцев против предоставления Украине Taurus.