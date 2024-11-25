Служба безопасности Литвы прокомментировала катастрофу грузового самолета над Вильнюсом

В Службе безопасности Литвы пока воздерживаются от конкретных предположений о причинах падения грузового самолета над Вильнюсом, однако не исключают никаких версий, включая террористическую.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Глава Департамента госбезопасности (VSD) Дариус Яунишкис после встречи с президентом страны по инциденту отметил, что в настоящее время ведомство воздерживается от конкретных версий.

"Расследование наверняка будет долгим, там много работы. Из того, что сейчас известно, рано говорить о конкретных версиях... Думаю, со временем у нас появляются ответы на все вопросы", – сказал он.

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После уточняющих вопросов Яунишкис сказал, что версию о теракте нельзя исключать.

"Нас предупреждали, что в будущем такие вещи могут происходить. Мы видим, что Россия становится более агрессивной... Эту версию нельзя отбрасывать. Однако сейчас нельзя говорить о какой-то конкретной причастности, потому что такой информации нет", – отметил руководитель VSD.

Руководитель контрразведки добавил, что служба обменивается информацией об инциденте с иностранными партнерами.

Напомним, рано утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал на жилой дом. Насколько известно, речь идет о самолете компании DHL, который летел из Лейпцига.

Недавно газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщала, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

Пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.

В начале ноября в Литве задержали нескольких подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.