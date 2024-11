В Вильнюсе на дом упал грузовой самолет

В понедельник утром, 25 ноября, в столице Литвы на дом упал грузовой самолет, в результате чего есть пострадавшие, один человек погиб.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Как передает портал, около 05:31 25 ноября в Вильнюсе упал грузовой самолет компании DHL, который летел из Лейпцига, его оператор – компания SWIFT Air. На борту самолета находилось четыре человека: два пилота и два работника.

A DHL cargo plane has crashed into residential homes near Vilnius, Lithuania. pic.twitter.com/HlEB3JPDeQ

Реклама: