В Вильнюсе на дом упал грузовой самолет

В понедельник утром, 25 ноября, в столице Литвы на дом упал грузовой самолет, в результате чего есть пострадавшие, один человек погиб.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Как передает портал, около 05:31 25 ноября в Вильнюсе упал грузовой самолет компании DHL, который летел из Лейпцига, его оператор – компания SWIFT Air. На борту самолета находилось четыре человека: два пилота и два работника.

Фото: Delfi

A DHL cargo plane has crashed into residential homes near Vilnius, Lithuania. pic.twitter.com/HlEB3JPDeQ Реклама: November 25, 2024

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом.

Из самолета спасли пилота, который пришел в сознание. В больницу доставили двух пострадавших, один человек погиб.

Фото: Delfi

Фото: Delfi

Данных о пострадавших жильцах дома пока нет, на месте работают семь автоцистерн и пожарные аэропорта.

Недавно газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщила, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, которые направлялись в США и Канаду.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.

В начале ноября в Литве задержали нескольких подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.