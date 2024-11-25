Премьер Румынии подал в отставку с поста лидера партии после провала на выборах

Лидер Социал-демократической партии Румынии, действующий премьер страны Марчел Чолаку подал заявление об отставке с поста главы партии после того, как не смог выйти во второй тур президентских выборов и финишировал третьим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HotNews.ro.

Чолаку объявил в понедельник в штаб-квартире партии, что в воскресенье вечером подал заявление об отставке генеральному секретарю социал-демократов.

"Я хочу поздравить тех, кто прошел во второй тур. Социал-демократическая партия не будет подавать апелляций, даже если разница будет очень незначительной", – сказал Чолаку.

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Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали сенсацией – на первом месте оказался ультраправый пророссийский кандидат, который не фигурировал в опросах как лидер и считался малоизвестным.

Во второй тур, скорее всего, выходит проевропейский и проукраинский кандидат Элена Ласкони, представительница Союза спасения Румынии.

Чолаку финишировал на третьей строчке, отрыв между ним и Ласкони составляет всего лишь более двух тысяч голосов.

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