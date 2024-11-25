Прем’єр Румунії подав у відставку з поста лідера партії після провалу на виборах

Лідер Соціал-демократичної партії Румунії, чинний прем’єр країни Марчел Чолаку подав заяву про відставку з поста очільника партії після того, як не зміг вийти у другий тур президентських виборів та фінішував третім.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.

Чолаку оголосив у понеділок у штаб-квартирі партії, що в неділю ввечері подав заяву про відставку генеральному секретарю соціал-демократів.

"Я хочу привітати тих, хто пройшов у другий тур. Соціал-демократична партія не подаватиме апеляцій, навіть якщо різниця буде дуже незначною", – сказав Чолаку.

Реклама:

Результати першого туру президентських виборів у Румунії стали сенсацією – на першому місці опинився ультраправий проросійський кандидат, який не фігурував в опитуваннях як лідер і вважався маловідомим.

У другий тур, швидше за все, виходить проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, представниця Союзу порятунку Румунії.

Чолаку фінішував на третій сходинці, відрив між ним і Ласконі становить всього лиш понад дві тисячі голосів.

Читайте також: Румунія проти Заходу? Чи стане проросійський популіст новим президентом сусідньої країни