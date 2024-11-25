Bloomberg: G7 готова усилить давление на Китай за поддержку России

Государства Группы семи (G7) намерены усилить давление на Китай, обострив формулировки по нему в будущем коммюнике и обещая принять новые меры за поддержку РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

Ожидается, что министры иностранных дел стран G7, которые встречаются в Италии в понедельник и вторник, пообещают принять "меры, соответствующие нашим правовым системам, против субъектов в Китае и других третьих странах", которые поддерживают российскую "военную машину". Об этом говорится в предварительном проекте коммюнике, с которым ознакомилось агентство.

Если такая формулировка в отношении Китая будет принята, это будет означать обострение по сравнению с предыдущей встречей министров иностранных дел в апреле, когда G7 призвала Китай обеспечить, чтобы он прекратил поддержку России товарами двойного назначения. А в НАТО в июле назвали Китай решающей силой, способствующей войне России против Украины.

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Коммюнике часто меняются до того, как публикуется их окончательная версия. В формулировки все еще могут быть внесены коррективы.

На прошлой неделе министры иностранных дел Европейского Союза обсуждали этот вопрос, и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что помощь России со стороны Китая "будет и должна иметь последствия".

Внешнеполитическая служба ЕС ранее подтвердила, что сейчас существуют признаки того, что в Китае производятся беспилотники для российской захватнической войны.

Информация о том, что Китай помогает России с дронами, появилась еще в сентябре.