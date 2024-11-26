Глава МИД Германии не исключила ареста Нетаньяху на территории страны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает возможный арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на немецкой территории на основании ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС).

Об этом Бербок сказала в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии, ее цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Бербок подчеркнула, что федеральное правительство придерживается закона, "ведь никто не может быть выше закона".

"Действует независимость судебной власти, которая в этом случае пришла к выводу, что есть достаточно доказательств для того, чтобы сделать этот шаг сейчас", – сказала она.

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Во время встречи министры G7 обсуждают последствия решения МУС по Нетаньяху и пытаются выработать общую позицию по аресту премьера Израиля в случае его выезда за границу.

Италия как организатор встречи готовит формулировку, которую поддержали бы все государства-члены G7.

21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта "за преступления против человечности и военные преступления", совершенные во время кампании в секторе Газы.

Нетаньяху назвал это решение антисемитским, а обвинения суда – "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.