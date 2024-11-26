В Литве поделились новыми деталями расследования катастрофы грузового самолета DHL

В Вильнюсе нашли черные ящики грузового самолета DHL, который потерпел катастрофу в понедельник.

Об этом сообщило во вторник Министерство юстиции страны, пишет "Европейская правда".

Около 11:30 были найдены черные ящики, которые были изъяты из обломков самолета, отметили в Минюсте.

"Группа по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с безопасностью полетов начала процесс организации сканирования данных бортовых самописцев", – говорится в сообщении министерства.

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фото: министерство юстиции Литвы

Между тем генерал полиции Арунас Паулаускас на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник сообщил, что осмотр самолета DHL будет завершен в течение трех дней.

"Далее будет новый этап – вывоз останков самолета с места. Сейчас мы активно ищем ангар, где можно разместить эти части", – цитирует Паулаускаса LRT.

По словам прокурора Артураса Урбелиса, в понедельник было опрошено по меньшей мере 19 свидетелей в связи с аварией.

Вильмантас Виткаускас, руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями, заявил, что расследование катастрофы переходит на следующий этап.

"Мы переходим от осмотра места аварии... к спокойному и последовательному исследованию информации, сбору данных и сравнению их с данными, которые мы собрались с места происшествия и самолета", – сказал он.

Один человек погиб и трое получили ранения в результате крушения грузового самолета компании DHL в аэропорту Вильнюса в понедельник утром.

Самолет Boeing 737-476(SF) принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL. Он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

В Литве воздерживаются от предположений о том, что могло вызвать катастрофу самолета. Не исключают как техническую неисправность, так и злонамеренные действия.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.