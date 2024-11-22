Сибига ожидает "содержательных результатов" от Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Совет Украина-НАТО, который соберется на следующей неделе после российского удара по Днепру баллистической ракетой средней дальности, должен привести к конкретным результатам, которые ограничат российскую оборонку.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в Киеве, передает "Европейская правда".

Сибига подтвердил, что Украина инициировала заседание "в формате Украина-НАТО", которое состоится 26 ноября. До этой даты Киев будет собирать данные, чтобы представить союзникам "наше видение и оценки как последствий, так и характера оружия, которым был нанесен этот удар".

"И, безусловно, что в фокусе будет усиление наших оборонительных возможностей, усиление нашего воздушного щита. Безусловно, мы будем поднимать вопрос об ограничении российских возможностей производить такого типа оружие и уменьшение других возможностей (российской. – Ред.) оборонной отрасли", – добавил он.

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Глава МИД отметил, что в Киеве надеются на "конкретные, содержательные результаты" после проведения заседания Совета Украина-НАТО.

Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России, и пообещал ответить "решительно и зеркально".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".