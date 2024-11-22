В Германии появится первое региональное правительство с участием леворадикальных "друзей Путина"

В восточной немецкой земле Тюрингии успешно завершились коалиционные переговоры, которые приведут к формированию первого в Германии земельного правительства с участием леворадикального Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Коалиционные переговоры вели три политические партии – консервативный ХДС, социал-демократы и АСВ.

Премьер-министром Тюрингии станет Марио Фойгт от ХДС. Он может быть избран уже в декабре. Последним препятствием на этом пути является одобрение коалиционного соглашения соответствующей партийной базой.

Реклама:

В течение последних одиннадцати недель велись соответствующие жесткие переговоры. Они даже несколько раз прерывались и были под угрозой срыва. ХДС, АСВ и СДПГ внесли изменения в коалиционное соглашение относительно отношения к размещению ракет США под давлением основательницы партии АСВ Сары Вагенкнехт.

В коалиционном соглашении указано: "Однако мы также признаем, что многие люди в Тюрингии критически относятся к запланированному размещению ракет средней и гиперзвуковой дальности или отвергают его". На странице 107 коалиционного соглашения в тоне Сары Вагенкнехт написано следующее предложение: "Мы критически относимся к развертыванию и использованию ракет без слова Германии".

При распределении министерств партнеры договорились, что, кроме премьер-министра, ХДС получит четыре министерства, АСВ – три, а СДПГ – два.

Впрочем, новой коалиции в Тюрингии не хватает одного голоса для большинства, у нее – 44 из 88 мест в земельном парламенте. Поэтому она зависит от Левой партии (у нее 12 мест). Еще 32 места – у ультраправой "Альтернативы для Германии", с которой все партии отвергли сотрудничество.

Напомним, в Саксонии попытка коалиции ХДС, СДПГ и ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт пока провалилась – из-за разногласий в вопросах мира, миграции и финансовой политики.

Также АСВ ведет переговоры об участии в коалиции в Бранденбурге, где продвигает свои "мирные позиции" в коалиционное соглашение.

Читайте также: "Подруга Путина" качает Германию: как антиукраинский ультиматум расколол партию Шольца