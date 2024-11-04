В Германии остановили 60-летнего немца, который вез в прицепе артиллерийскую пушку

В Германии полицейские остановили на автобане 60-летнего мужчину, который вез в прицепе своего авто артиллерийскую пушку для "коллекционирования".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации издания Welt.

Остановили немца с необычным грузом вблизи Аахена, когда он ехал из Бельгии по автобану А44.

В ответ на вопросы полиции он рассказал, что является коллекционером и недавно приобрел артиллерийскую пушку за 9 тысяч евро в Бельгии. После этого дополнительно был вызван патруль полиции города Аахен.

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фото полиция аахена

В полицейском отчете указано, что на месте не удалось обеспечить "полную демилитаризацию" пушки. Водителю было предъявлено обвинение в нарушении закона о военном оружии. Пушку у него конфисковали.

Напомним, летом в Германии разочарованный увольнением водитель экскаватора разрушил строительную площадку.

А в центре Афин воры похитили 30 ноутбуков из здания министерства.

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