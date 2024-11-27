Зеленский назвал Рютте системы ПВО, которые могут сработать против "Орешника"

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили конкретные потребности Украины в системах ПВО на фоне недавнего российского удара новой баллистической ракетой.

Об этом он написал у себя в Telegram, передает "Европейская правда"

Зеленский напомнил, что накануне состоялась встреча Совета Украина – НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты.

Следовательно, в среду, 27 ноября, он и Рютте обсудили имеющиеся возможности реагирования – необходимого усиления ПВО Украины.

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"Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров", – акцентировал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что решение саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и по другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.

"Мы ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей", – отметил он.

Украинский лидер отметил, что недавнее разрешение по дальнобойным ударам по военным объектам в России помогло, однако давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях.

"Обсудили контакты с партнерами – с Америкой и другими, – нашу скоординированную работу с ними ради выполнения того, о чем мы уже договаривались, и ради нужного дополнительного усиления – и военного, и политического. В частности, ради приглашения Украины в НАТО", – подытожил Зеленский.

Встречу Совета Украина-НАТО созвали на прошлой неделе в связи с первым применением Россией по территории Украины экспериментальной баллистической ракеты, которую россияне окрестили "Орешником".

Глава МИД Андрей Сибига ранее отмечал, что в Киеве надеются на "конкретные, содержательные результаты " после проведения Совета Украина-НАТО.

После удара "Орешника" Киев обратился к партнерам с просьбой помочь с укреплением противовоздушной обороны для защиты от подобных баллистических ракет.