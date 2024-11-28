CNN: Советник Трампа по нацбезопасности выбирает предложения для прекращения войны в Украине

Майк Уолтц, будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Хотя над деталями стратегии еще продолжается работа, чиновники Трампа, вероятно, будут настаивать на скорейшем прекращении огня, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры, говорят собеседники.

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Ожидается, что представители администрации Трампа также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть бремени расходов на поддержку Украины.

Волтц рассматривает идеи в том числе от генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил в среду своим специальным представителем по вопросам России и Украины.

Предложение Келлога предполагает, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть от участия Киева в мирных переговорах с Россией и "официальной политики США, направленной на прекращение огня и урегулирование конфликта в Украине путем переговоров". Стремление Украины вступить в НАТО, тем временем, будет "отложено" на длительный период.

Волтц также рассмотрел отдельное предложение, которое поддержал бывший посол Трампа в Германии Ричард Гренелл. Тот выражал поддержку созданию "автономных регионов" внутри Украины, хотя и не объяснял деталей.

Другая идея заключается в том, чтобы позволить России сохранить территории, которые она удерживает сейчас, в обмен на членство Украины в НАТО. В то же источники уточняют, что мало кто в орбите Трампа стремится пригласить Украину в НАТО в ближайшее время.

Украина была среди вопросов, которые Волтц обсуждал с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встречи на прошлой неделе.

В то же время источники предостерегают, что пока слишком рано говорить о том, какой будет в конце концов стратегия команды Трампа.

Сам Трамп постоянно меняет свою позицию и тактику месседжей, особенно по вопросам внешней политики. Это означает, что процесс планирования в отношении Украины, скорее всего, будет нестабильным.

Соратники Трампа, назначенные на высшие должности в сфере национальной безопасности, уже публично заявили, что новоизбранный президент рассматривает ряд вариантов – в том числе и противоречащих его предыдущим взглядам.

Себастьян Горка, которого Трамп недавно назначил одним из главных заместителей Волтца, недавно назвал Владимира Путина "бандитом" и заявил, что новая администрация может увеличить военную помощь США Украине сверх нынешнего уровня поддержки, чтобы добиться быстрого завершения войны.

В то же время, высокопоставленные чиновники Трампа ожидают, что новоизбранный президент захочет занять такую же жесткую позицию и в отношении Украины, и может угрожать прекращением помощи.

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