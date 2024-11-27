Экс-глава МИД Кулеба предостерег от надежд на "мир" благодаря Трампу

Предыдущий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на перемирие между Россией и Украиной благодаря будущим усилиям Дональда Трампа как президента США и отметил, что Россия продолжает стремиться к своим первоначальным целям в отношении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

Кулеба отмечает, что правитель России на самом деле не заинтересован в настоящих переговорах.

"Путин все еще верит, что может уничтожить украинскую государственность, уничтожить Украину как независимую демократическую страну. И он думает, что он сейчас в шаге от того, чтобы показать слабость Запада... Путин одержим Украиной, но уничтожение Украины будет означать для него выполнение его большой цели – показать миру, как Запад не в состоянии защищать себя и свои ценности", – отметил Дмитрий Кулеба.

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Также Кулеба отметил, что не видит шанса на успех для планов Трампа "быстро завершить войну", поскольку Путин сейчас надеется истощить Запад и в конце концов получить свое. Он также отметил, что не представляет, как бы президент Владимир Зеленский мог согласиться на "мир" с теми требованиями, которые точно будет выдвигать Москва.

"Представим, Россия оставляет за собой Донбасс, Крым, речь идет об отказе Украины от НАТО. Может ли Зеленский подписать это? Не может, потому что это будет противоречить Конституции. И потому что это будет означать "политический конец" для Зеленского", – отметил он.

Он также акцентировал, что если Трамп начнет принуждать Украину к переговорам с Россией, радикально ограничив военную помощь, ситуация может катастрофически ухудшиться.

"Фронт на Донбассе может посыпаться, россияне окажутся у пригородов Днепра, Полтавы, Запорожья... Это будет самый опасный момент для Украины", – подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба акцентировал, что важно также то, как будут действовать европейские партнеры и насколько смогут перекрыть недостаток американского оружия.

Он выразил сожаление по поводу того, что в целом на Западе еще не хватает осознания важности последствий войны РФ против Украины и четкого понимания своей собственной цели.

"Нельзя победить, когда Россия четко знает свою стратегическую цель в войне во всех деталях, когда Украина знает свою стратегическую цель, но Запад, без которого Украина не может победить, не знает, за что воюет. Это настоящая трагедия этой войны", – отметил Кулеба.

Как известно, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну между Россией и Украиной "за 24 часа". Однако, насколько известно, никаких конкретных планов реализации этого у него не было.

В то же время, по данным СМИ, среди предложений якобы фигурирует идея о заморозке фронта на актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.

В первые дни после президентских выборов в США Зеленский отметил, что для Украины неприемлемы мысли о каких-то уступках России и это стало бы "самоубийством для всей Европы".

Впоследствии он выразил оценку, что при Трампе война "завершится быстрее".