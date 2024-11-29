Первый посол Грузии подал в отставку из-за срыва властями евроинтеграции
Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили покидает свой пост в знак протеста из-за срыва грузинскими властями евроинтеграции страны.
Об этом Бердзенишвили написал в соцсети (Х), сообщает "Европейская правда".
Бердзенишвили отметил, что в течение двух десятков лет дипломатической деятельности вместе с коллегами активно участвовал в процессе евроатлантической и европейской интеграции Грузии.
"Наши неутомимые усилия не должны быть подорваны или скомпрометированы никоим образом", – написал Бердзенишвили.
Он сопроводил сообщение хэштегом против насилия в отношении мирных протестующих и выразил им полную солидарность.
👇🇬🇪🇪🇺🇪🇺🇬🇪 pic.twitter.com/WBuQM3tKP3– Otar Berdzenishvili (@OtariB) November 29, 2024
Ранее сообщалось, что количество сотрудников Министерства иностранных дел Грузии, которые в совместном заявлении осудили решение властей приостановить евроинтеграцию страны, возросло до 93.
28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.
В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.
Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику.