Перший посол Грузії подав у відставку через зрив владою євроінтеграції

Посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

Про це Бердзенішвілі написав у соцмережі (Х), повідомляє "Європейська правда".

Бердзенішвілі відзначив, що протягом двох десятків років дипломатичної діяльності разом із колегами активно брав участь у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції Грузії.

"Наші невтомні зусилля не повинні бути підірвані або скомпрометовані жодним чином", – написав Бердзенішвілі.

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Він супроводив допис хештегом проти насильства супроти мирних протестувальників і висловив їм повну солідарність.

Раніше повідомляли, що кількість співробітників Міністерства закордонних справ Грузії, які у спільній заяві засудили рішення влади призупинити євроінтеграцію країни, зросла до 93.

28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про паузу в питанні переговорів щодо вступу до ЄС. Це рішення Кобахідзе пояснив образливим для Грузії "шантажем" з боку частини європейських політиків і бюрократів.

У ніч на 29 листопада спецпризначенці МВС Грузії жорстко розігнали акцію протесту в центрі Тбілісі, що почалася через рішення влади призупинити євроінтеграцію.

Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.