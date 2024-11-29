Завод боеприпасов Rheinmetall в Литве запустят к середине 2026 года

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall планирует начать производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в Литве в середине 2026 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Новый завод Rheinmetall будет расположен в городе Байсогала, что в Радвилишкисском районе Литвы.

"Завод начнет работать с середины 2026 года и после завершения строительства сможет производить десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год", – заявили в Rheinmetall в пятницу.

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В пятницу в Вильнюсе представители литовского правительства и Rheinmetall подписали договор аренды земельного участка для будущего завода и контракт на закупку 155-мм боеприпасов в Вильнюсе.

Rheinmetall планирует инвестировать более 180 млн евро в завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Литве и создать не менее 150 новых рабочих мест.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.