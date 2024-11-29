Украина разочарована решением Грузии относительно переговоров с ЕС в угоду Москве

МИД Украины заявил о разочаровании официального Киева в связи с решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС и осудил применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном в пятницу, пишет "Европейская правда".

В МИД призвали власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций.

В ведомстве отметили, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Все зафиксированные международными наблюдателями нарушения должны быть расследованы, а виновные – привлечены к ответственности, отметили в МИД.

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"Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством свертывания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа", – заявили в украинском министерстве.

В МИД призвали правительство Грузии уважать стремление подавляющего большинства грузинского народа быть неотъемлемой частью свободной и демократической Европы, и вернуться к выполнению всех реформ, необходимых для обретения страной членства в ЕС.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Грузия в ноябре 2024 года является зеркальным отражением Украины в ноябре 2013 года.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на следующий день после объявления о фактической заморозке евроинтеграции до конца 2028 года заявил, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в ЕС лучше остальных государств.

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.